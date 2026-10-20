Reformas electorales: TE asegura que magistrados fueron convocados para debate y no a una cortesía de sala

La aclaración surge luego de que, durante la sesión, se indicara al Pleno que los magistrados habían pedido intervenir para explicar la conveniencia de discutir el paquete de modificaciones al Código Electoral .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Electoral (TE) asegura que los magistrados y su equipo de trabajo acudieron a la Asamblea Nacional ayer, lunes 19 de octubre, tras recibir una convocatoria para discutir el inicio del segundo debate del proyecto de reformas electorales, y no porque hubieran solicitado una cortesía de sala.

La aclaración surge luego de que, durante la sesión, se indicara al Pleno que los magistrados habían pedido intervenir para explicar la conveniencia de discutir el paquete de modificaciones al Código Electoral.

En la sesión se indicó al Pleno legislativo que los magistrados solicitaron cortesía de sala para exponer a los diputados la conveniencia o no de discutir el paquete de reformas al Código Electoral. Ante estos hechos y por respeto a la opinión pública, el Tribunal Electoral debe aclarar que la presencia de los magistrados se debió a la convocatoria que se les hizo y no a una cortesía de sala solicitada", se lee en el comunicado.

El TE también señaló que corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional decidir si el proyecto se discute en estos momentos o en enero de 2027.

La decisión de discutir el proyecto de reformas electorales en estos momentos o en el mes de enero de 2027, corresponde exclusivamente, por disposición constitucional y legal, a la Asamblea Nacional”, sostuvo.

La entidad añadió que remitió el proyecto de modificaciones a la ley electoral al Legislativo en tiempo oportuno.

Una sesión marcada por desacuerdos

El lunes, diputados intentaron incorporar a la agenda una cortesía de sala para escuchar a los magistrados, en medio de cuestionamientos sobre la discusión de las reformas durante la emergencia por el terremoto del 9 de octubre. La sesión terminó sin concretar esa inclusión, tras los reclamos entre diputados y un receso.

Durante la jornada, Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno, defendió que el Pleno debatiera las reformas, mientras diputados contrarios a las modificaciones cuestionaron la oportunidad de abordarlas. Los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra estuvieron presentes en el recinto legislativo.

El proyecto de ley 699, que modifica el Código Electoral para los comicios de 2029, fue aprobado en primer debate el 23 de septiembre. El TE rechazó el 1 de octubre los cambios introducidos en esa etapa, al considerar que representan retrocesos para el sistema electoral panameño.