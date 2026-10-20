Benicio Robinson propone eliminar el subsidio electoral: ¿qué plantea?

Robinson sostuvo que su propuesta busca eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y reiteró su solicitud de que se practique una auditoría forense.

Ciudad de Panamá/El segundo debate del proyecto de reformas electorales no fue abordado este martes en el pleno de la Asamblea Nacional, cuya sesión se extendió por poco más de una hora. Durante el periodo de incidencias, varios diputados señalaron que la atención debe centrarse en la emergencia que enfrenta el país tras el sismo del pasado 9 de octubre y en la ayuda que requieren las familias damnificadas.

El único que se refirió directamente a las reformas electorales fue el diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno, quien propuso la necesidad de derogar las disposiciones relacionadas con el financiamiento público de los partidos políticos.

Robinson también se refirió a la Ley 699 y a las reformas constitucionales, además de plantear la necesidad de una auditoría forense a los partidos políticos que abarque los últimos 15 años. Según indicó, solicitó al contralor que se realice esta revisión.

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El diputado aseguró que, independientemente de la fecha en que se retome la discusión del proyecto, mantendrá su posición sobre la eliminación de los artículos relacionados con el financiamiento público electoral.

“Si no se discute el proyecto de reforma ahora, entonces cuándo se discuta, porque la palabra que un hombre tiene que respetarla”, manifestó Robinson durante su intervención.

El diputado agregó que la mayoría de la bancada firmó un documento para eliminar la sección segunda, denominada financiamiento público, del capítulo I del título V del Código Electoral, que comprende los artículos 203 al 230.

Robinson sostuvo que su propuesta busca eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y reiteró su solicitud de que se practique una auditoría forense que examine a estas organizaciones durante los últimos 15 años.

Por el momento, el segundo debate de las reformas electorales continúa pendiente de discusión en el pleno legislativo, mientras algunos diputados insisten en priorizar las medidas de atención a las comunidades afectadas por el sismo.

Con información de Yenny Caballero