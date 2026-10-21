Soná, Mariato y Tonosí bajo alerta amarilla del Sinaproc por riesgo de lluvias; otras provincias están en alerta verde

Los Centros de Operaciones de Emergencias (COE) permanecen en vigilancia y preparados para coordinar la atención de cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de la población.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla los distritos de Soná y Mariato, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, ante las condiciones meteorológicas que podrían representar riesgos para la población.

De acuerdo con el análisis técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), existe la posibilidad de lluvias significativas que podrían provocar aumentos rápidos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables y otras afectaciones.

Además, Sinaproc declaró alerta verde en sectores de Bocas del Toro, Tierras Altas y Tierras Bajas de Chiriquí, Costa Arriba de Colón, el área montañosa de Coclé, así como en zonas de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé identificadas en color verde en el Mapa de Alerta de Riesgo No. 7.

La alerta verde implica monitoreo preventivo, por lo que las autoridades exhortan a los residentes de estas áreas a mantenerse informados y atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Los Centros de Operaciones de Emergencias (COE) permanecen en vigilancia y preparados para coordinar la atención de cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de la población.

Recomendaciones ante las lluvias

Sinaproc pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. También recomendó evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, tanto a pie como en vehículos.

Asimismo, instó a alejarse de las riberas de los ríos y de las zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra, y suspender las actividades recreativas en ríos, quebradas y otros lugares que representen peligro.

La entidad también recordó la importancia de identificar las rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia.

Ante cualquier situación de riesgo, la población puede comunicarse a las líneas 911 y 520-4426, o enviar un mensaje por WhatsApp al 6998-4809.

Sinaproc reiteró el llamado a actuar con responsabilidad, mantener la calma y adoptar medidas preventivas para proteger la vida y los bienes.

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