Temblor en Panamá: San Miguelito reanuda clases de forma gradual en escuela con aval técnico de Meduca

Las autoridades educativas condicionan la reapertura de los planteles en el distrito a la certificación de seguridad estructural y priorizan a los graduandos.

San Miguelito, Panamá/El retorno a las aulas de clases en el distrito de San Miguelito comenzó a concretarse bajo medidas de seguridad y esquemas de atención diferenciados.

Tras 11 días de suspensión preventiva a nivel nacional a causa del terremoto de 7.5 grados —que provocó daños en provincias como Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé—, las escuelas del distrito de San Miguelito, en la provincia de Panamá, reabren paulatinamente sus puertas en función de evaluaciones técnicas.

En esta zona educativa, la vuelta a los salones no es uniforme: solo los planteles que cuentan con un aval explícito de expertos en ingeniería civil y estructural están autorizados para recibir alumnos, evitando poner en riesgo a la comunidad educativa ante las constantes réplicas.

Atención prioritaria para los graduandos

La directora regional de Educación de San Miguelito, Aymeth Espinosa, explicó que la prioridad en el distrito es garantizar la firmeza de las estructuras antes de autorizar el ingreso masivo de estudiantes.

"Lo importante es saber que nosotros estamos garantizando a través del personal idóneo, ingenieros, arquitectos, por supuesto ingenieros civiles y estructurales. De tal forma que ellos nos puedan brindar esa inspección ocular de cómo está la condición del centro educativo", precisó la directora regional.

Espinosa confirmó que se han registrado afectaciones en varias escuelas de la zona, aunque sin comprometer su operatividad general: "Nosotros acá en esta región sí hemos tenido fisuras, hemos tenido algunas grietas en las escuelas, desprendimiento de algunos cielos rasos; en ambas regiones nos ha ocurrido, pero aun así las escuelas están operativas".

Para los colegios emblemáticos y de alta matrícula en San Miguelito, como el Instituto Rubiano y el Centro Educativo Santa Librada, se implementó un plan especial para evitar aglomeraciones en los pisos superiores. "Se ha determinado, pues, que este tipo de colegios podamos nosotros establecer una modalidad de atención flexible que facilite que nuestros alumnos vayan de manera gradual, progresiva, e ir atendiéndoles con prioridad noveno y duodécimo grado", detalló Espinosa.

Esta reapertura progresiva trae alivio a los jóvenes del distrito que se encuentran en su último año de secundaria y que deben cumplir con sus compromisos académicos locales y los procesos de admisión universitaria.

Erick Vargas, estudiante graduando de duodécimo grado en el Instituto Rubiano, describió el ambiente que se vive entre sus compañeros de aula tras el reinicio de la jornada escolar.

"Estábamos a punto de iniciar los exámenes, pero se dio toda esta cuestión que, en verdad, nos puso en alerta a todos los estudiantes aquí. Pero gracias a Dios, todo se manejó con precaución", señaló el estudiante.

Vargas explicó que la mayor inquietud en el alumnado de San Miguelito era el cruce de fechas de las pruebas escolares con los exámenes de ingreso a la educación superior.

Con información de Nicanor Alvarado.