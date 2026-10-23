Municipio de La Chorrera da luz verde a desfiles del 3 y 4 de noviembre, pero modifica ruta por seguridad

La Alcaldía de La Chorrera también destacó la importancia de la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, que impactó a varias provincias del país.

Los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en el distrito de La Chorrera se realizarán con un cambio en el punto de partida, tras una reunión de coordinación entre autoridades locales y estamentos de seguridad.

La decisión se tomó luego de un encuentro entre la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Junta de Festejos y Efemérides Patrias y la Alcaldía de La Chorrera.

Como parte de las medidas para proteger a los estudiantes y espectadores, la ceremonia oficial y el inicio de los desfiles se trasladaron al parque Feuillet. El recorrido se extenderá hasta la Panadería Cesarín.

La Alcaldía de La Chorrera también destacó la importancia de la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, que impactó a varias provincias del país.

En ese sentido, recordó que el municipio se sumó a los esfuerzos de ayuda humanitaria para brindar asistencia a las familias afectadas por el sismo.

Las autoridades locales señalaron que las celebraciones patrias representan no solo una oportunidad para honrar los símbolos nacionales y la historia del país, sino también para demostrar unidad y solidaridad con quienes atraviesan momentos difíciles.