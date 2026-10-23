Fiestas patrias: Chiriquí hará desfiles en cinco puntos con seguridad adicional ante posibles sismos

El dispositivo contará con 200 policías adicionales al servicio regular, según explicó Roberto Monterrey, jefe de la Zona Policial de Chiriquí.

Chiriquí/Las actividades de fiestas patrias se realizarán en cinco puntos de Chiriquí confirmados por el Ministerio de Educación, con medidas adicionales de seguridad ante la posibilidad de que ocurra un movimiento sísmico durante los desfiles.

El dispositivo contará con 200 policías adicionales al servicio regular, según explicó Roberto Monterrey, jefe de la Zona Policial de Chiriquí. En total, más de 500 integrantes de los organismos de seguridad estarán distribuidos a lo largo de las rutas para resguardar a los participantes y al público.

La gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría, explicó que entre los criterios considerados para los recorridos están la amplitud, la disponibilidad de espacios que no se inunden y una menor afectación a los comercios y al tránsito.

“Amplitud, espacios que no se inundan, no afectar tantos comercios, incluso es un poquito más extensa para que se puedan de verdad los chicos lucir”, expresó.

Santamaría sostuvo que la organización también busca proteger las aceras y vitrinas de los establecimientos y reducir las dificultades de circulación en las áreas comerciales.

Por su parte, Monterrey detalló el refuerzo policial previsto para las rutas de los desfiles. “Nosotros hemos dispuesto 200 unidades aparte del servicio regular, que va a estar empeñado en lo que es el dispositivo de seguridad”, señaló.

El jefe policial explicó que, como parte de la preparación para las fiestas patrias y las celebraciones de fin de año, se suspenden las vacaciones del personal para reforzar la vigilancia.

“Todo el personal se empeña en lo que es el servicio policivo para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía y que estos puedan celebrar sanamente las festividades”, manifestó.

Los organismos de seguridad advirtieron que serán estrictos en el cumplimiento de las medidas adoptadas para mantener el control y la seguridad durante los desfiles.

Con información de Demetrio Ábrego.