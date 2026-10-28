Municipios afectados podrían usar el 100% de sus fondos del impuesto de inmuebles para funcionamiento

La Comisión de Asuntos Municipales trabaja en la unificación de tres iniciativas para que los gobiernos locales puedan cubrir planillas, obligaciones con la seguridad social y necesidades de atención humanitaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los municipios afectados por el terremoto del 9 de octubre podrían destinar a funcionamiento y mitigación de desastres el 100% de los recursos que reciban del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante la vigencia fiscal 2027, incluidos los saldos no comprometidos, según las iniciativas que analiza la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.

La propuesta contempla a los municipios de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, así como a cualquier otra zona afectada que sea certificada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Para ello, la comisión trabaja en la unificación de los proyectos de ley 759, 760 y 761, que modifican disposiciones de la Ley 37 de 2009 sobre descentralización de la administración pública.

Cabe señalar que estos fondos son manejados a través de la Autoridad Nacional de Descentralización.

Fondos para sostener la operación municipal

Alaín Cedeño, presidente de la comisión, explicó que el objetivo es permitir el uso de recursos de inversión para atender gastos operativos y necesidades derivadas de la emergencia.

“A las áreas que fueron afectadas por el terremoto se está haciendo un proyecto de ley para que el fondo de inversión, que es el fondo de bien inmueble, pase al fondo de funcionamiento para que los municipios que ahora mismo no tienen ni cómo pagar planillas, ni cómo resolver el tema de ayuda humanitaria, puedan usar esos fondos porque en este momento no tienen cómo manejarse”, manifestó.

Cedeño señaló que se trabaja con una cifra aproximada de $20 millones.

“Se presentaron tres proyectos de ley y nosotros los hemos unificado para que salga uno solo porque casi que era el mismo objetivo”, indicó.

Controles y rendición de cuentas

Consultado sobre las garantías para el manejo de los recursos, Cedeño sostuvo que la propuesta se coordinó con la Contraloría General de la República y que deberán mantenerse sus controles o establecerse un manual para el uso de los fondos.

“Pero eso tiene que ser con rendición de cuentas y con transparencia”, afirmó.

Por su parte, la diputada Patsy Lee, integrante de la comisión, explicó que la medida busca dar capacidad de respuesta a municipios que han visto afectadas sus recaudaciones tras el terremoto.

Entre las necesidades mencionó el pago de salarios, cuotas de la seguridad social y combustible para trasladar donaciones a las comunidades.

“Esto es con el afán de que los municipios en estas áreas afectadas que no han tenido recaudación puedan pagar su planilla, pagar seguro social, pagar su gasolina para seguir llevando las donaciones a las áreas más afectadas”, expresó Lee.

Las iniciativas continúan en trámite en la Comisión de Asuntos Municipales. La autorización propuesta para utilizar estos recursos durante 2027 aún no constituye una disposición aprobada.

Con información de Luis Alberto Jiménez.