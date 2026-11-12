Naviferias del IMA: Compradores a la expectativa del inicio de la venta de la canasta navideña

Durante una feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario en Los Andes 2, residentes conocieron detalles de la bolsa navideña que tendrá un costo de $15. La distribución está prevista para diciembre, pero requiere la aprobación de un presupuesto de $21 millones por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las expectativas por las próximas fiestas navideñas comienzan a sentirse entre los consumidores. Durante una feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), realizada en el sector de Los Andes 2, residentes aprovecharon para comprar productos básicos, entre ellos 20 libras de arroz por $5, mientras conocían los detalles de la bolsa navideña anunciada por la entidad.

Algunos de los asistentes destacaron que estas actividades representan una oportunidad para las familias con recursos limitados, especialmente durante la temporada de fin de año. "Se ayuda a bastante gente que no tiene muchos recursos a comprar su jamoncito, su arroz, para hacer una buena fiesta navideña", comentó un usuario que aprovechó esta feria.

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Otros ciudadanos valoraron la organización de las ferias y manifestaron su interés en adquirir el jamón navideño. También hubo quienes señalaron que sería conveniente incluir frutas en la bolsa, debido a sus precios en los supermercados.

De acuerdo con lo anunciado por el IMA, la bolsa navideña tendrá un costo de $15 e incluirá una rosca de pan de 800 gramos, un jamón tipo picnic, 10 libras de arroz, maíz, guandú y productos enlatados, entre ellos vegetales mixtos, piñas en conserva y pasas.

La entidad tiene previsto iniciar las naviferias a principios de diciembre. Sin embargo, para desarrollar estas actividades en todo el país se requiere un presupuesto de $21 millones, que debe ser aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Mientras se concreta la aprobación de los recursos, los consumidores mantienen sus expectativas ante la posibilidad de acceder a productos para las celebraciones de Navidad a precios más económicos.

Con información de Luis De Jesús Mendoza