Operación Jungla: ocho personas reciben penas de hasta 5 años y 8 meses de prisión tras acuerdos de pena

La jueza de garantías Kerine Jaén validó ocho acuerdos de pena por delitos relacionados con drogas, con condenas de entre 48 y 68 meses de prisión. La audiencia intermedia fue suspendida por la ausencia de tres abogados particulares y una imputada, y se reanudará el 16 de noviembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ocho personas fueron declaradas penalmente responsables por delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, tras la validación de acuerdos de pena en el inicio de la audiencia intermedia del caso denominado "Operación Jungla".

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, emitió la sentencia n.° 1956 del 11 de noviembre de 2026, mediante la cual validó los ocho acuerdos consensuados entre el Ministerio Público y los abogados de la defensa pública y particular.

A tres de los sentenciados se les impuso una pena principal de 64 meses de prisión. Como sanción accesoria, cada uno deberá pagar una multa de $250.00 al Tesoro Nacional, en un plazo de 12 meses. Además, a uno de ellos se le impuso la inhabilitación para trabajar y acercarse a los puertos del país durante tres años, una vez cumplida la pena principal.

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Otros dos ciudadanos recibieron condenas de 68 meses de prisión y multas de $250.00 cada uno, pagaderas al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses. Un sexto sentenciado fue condenado a 60 meses de prisión y al pago de una multa de $250.00. En este caso, la jueza reemplazó la pena de prisión por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Alcalde Díaz.

En cuanto al séptimo y octavo sentenciado, ambos recibieron penas de 48 meses de prisión. Al primero se le impuso, además, la inhabilitación para trabajar y acercarse a los puertos del país durante tres años, una vez cumplida la condena principal. Posteriormente, la pena de prisión fue reemplazada por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Chilibre.

Al octavo se le fijó una multa accesoria de $250.00, pagadera en un plazo de un año. También se reemplazó la pena de prisión por 300 días multa, calculados a razón de $2.00 por día, para un total de $600.00. De esta manera, deberá pagar $850.00 al Tesoro Nacional. Por otra parte, la jueza suspendió la audiencia intermedia debido a la incomparecencia de tres abogados particulares y una imputada. La diligencia fue reprogramada para el próximo lunes 16 de noviembre, a las 9:30 a. m.

Ante la ausencia de los abogados, quienes no presentaron las excusas correspondientes, se les impuso una multa de $200.00 a cada uno. Además, se dispuso la designación de defensores públicos. La investigación corresponde a un proceso declarado complejo, denominado "Operación Jungla", ejecutado en noviembre de 2024 y vinculado a los presuntos delitos de tráfico internacional de drogas, reunión y conspiración.