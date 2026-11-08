Operativo de fiestas patrias registró 209 accidentes de tránsito y cuatro víctimas fatales

La Policía Nacional contabiliza 209 accidentes de tránsito, 63 personas lesionadas y cuatro víctimas fatales. Además, ha impuesto más de 2,000 infracciones y removido 218 vehículos con grúa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 209 accidentes de tránsito, con saldo de 63 personas lesionadas y cuatro víctimas fatales, se han contabilizado durante el operativo de seguridad vial por las fiestas patrias, según cifras de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

El mayor Luis Poyatos, de esa dependencia policial, explicó que durante las jornadas de fiscalización se han impuesto más de 2,000 infracciones de tránsito. De estas, 673 corresponden a conductores que excedieron los límites de velocidad y 54 a personas sorprendidas manejando bajo los efectos del alcohol.

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Además, 218 vehículos fueron removidos con grúa por distintas infracciones al Reglamento de Tránsito. Durante la entrevista, se precisó que las tres víctimas fatales reportadas por la Dirección de Operaciones de Tránsito se suman a una muerte que ya había sido informada previamente, por lo que el balance asciende a cuatro fallecidos.

De acuerdo con las cifras mencionadas durante la entrevista, cerca de 116,000 vehículos se desplazaron hacia el interior del país con motivo de las festividades patrias. Ante el movimiento de vehículos hacia la capital, las autoridades tienen contemplados dos tramos para la inversión de carriles: uno desde el área de San Carlos hasta Sajalices y otro desde Campana hasta el sector de El Nazareno, en La Chorrera.

El operativo de seguridad, en el que participan más de 10,000 unidades de los estamentos de seguridad y organismos de emergencia, comenzó el 30 de octubre y está previsto que concluya el martes 10 de noviembre.

Con información de Luis Jiménez