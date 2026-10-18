Pacientes de Metro 3 recibirán hemodiálisis en tres turnos desde el 19 de octubre

La CSS indicó que cada paciente será contactado directamente por el personal de Trabajo Social, Enfermería y Atención al Asegurado para informarle sobre la unidad donde recibirá el tratamiento, así como el turno y el horario asignados.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) reorganizará la atención de los pacientes de hemodiálisis de la red metropolitana a partir del lunes 19 de octubre, como parte del proceso de normalización de los servicios tras el sismo del pasado 9 de octubre.

La institución informó que los pacientes de la unidad Metro 3, cerrada tras el movimiento sísmico, recibirán sus tratamientos en tres turnos en el tercer piso del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Hasta ahora, estos pacientes eran atendidos en un cuarto turno y estaban distribuidos entre las unidades Metro 1, Metro 2 y el Instituto de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida.

La asignación de los pacientes se realizará con la coordinación de Trabajo Social, Enfermería y la Coordinación Nacional de Terapias de Sustitución Renal.

Por otra parte, los pacientes que recibían tratamiento en el tercer piso del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid regresarán a la Sala B del Hospital Dra. Susana Jones Cano, que fue renovada y ya cumple con las condiciones para operar.

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CSS normaliza los horarios de hemodiálisis

Con estos cambios, las unidades Metro 1, Metro 2 y el Instituto de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida dejarán de operar en un cuarto turno y retomarán sus tres turnos regulares durante la semana.

La CSS indicó que cada paciente será contactado directamente por el personal de Trabajo Social, Enfermería y Atención al Asegurado para informarle sobre la unidad donde recibirá el tratamiento, así como el turno y el horario asignados.

La institución agradeció a los pacientes y sus familiares por la paciencia durante las semanas de reorganización, y al personal de salud por mantener la continuidad de los tratamientos.