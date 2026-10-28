Panamá apoya resolución contra el bloqueo a Cuba y ofrece mediar en un diálogo con EEUU

Alfaro hizo un llamado a las autoridades cubanas para que se comprometan con un proceso orientado al fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y la participación ciudadana.

La República de Panamá reiteró ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su respaldo a la resolución que insta a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, al tiempo que insistió en la necesidad de avanzar hacia una transición democrática en la isla.

Durante su intervención, el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro, ofreció el territorio panameño como un espacio para facilitar un diálogo respetuoso entre Estados Unidos y Cuba, con el objetivo de acercar posiciones y abrir el camino hacia un proceso democrático que contribuya al bienestar y la prosperidad del pueblo cubano.

Alfaro hizo un llamado a las autoridades cubanas para que se comprometan con un proceso orientado al fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y la participación ciudadana.

“Confiamos en que estos esfuerzos contribuyan, asimismo, a afianzar los vínculos de confianza con la comunidad internacional”, expresó el diplomático.

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El embajador subrayó que esta aspiración debe desarrollarse con pleno respeto a la independencia, la soberanía y el derecho a la libre determinación del pueblo cubano, al que corresponde definir su futuro mediante un proceso democrático y sin injerencias externas.

Asimismo, recalcó que cualquier avance hacia la democratización de Cuba debe partir de un diálogo respetuoso entre las partes.

“Estimamos que las diferencias entre los Estados deben abordarse mediante el diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación, privilegiando siempre aquellas vías que permitan aliviar las dificultades de la población y ampliar sus oportunidades de desarrollo”, manifestó Alfaro.

Panamá reiteró su solidaridad con el pueblo cubano y expresó sus deseos de paz, bienestar y prosperidad democrática para los pueblos del continente.