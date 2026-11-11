Panamá avanza en gestiones para que sus ciudadanos puedan ingresar a Estados Unidos sin visa

La eventual exclusión de Panamá de esta lista permitiría que los ciudadanos panameños puedan viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa de visitante.

Ciudad de Panamá/Panamá mantiene conversaciones con Estados Unidos para avanzar en el proceso que permitiría excluir al país de la lista de naciones cuyos ciudadanos necesitan visa para ingresar a territorio estadounidense.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, informó que el país ha cumplido más del 90% de las metas establecidas para alcanzar este objetivo, aunque reconoció que todavía debe completar algunos requisitos.

Explicó que se trata de un procedimiento gradual y riguroso que exige alcanzar más del 96% de cumplimiento de las metas establecidas, por lo que las autoridades continúan trabajando para completar las condiciones pendientes.

Martínez-Acha también agradeció la disposición de Estados Unidos para cooperar en este proceso y señaló que las conversaciones se mantienen con la intención de avanzar en el cumplimiento de los requisitos.

La eventual exclusión de Panamá de esta lista permitiría que los ciudadanos panameños puedan viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa de visitante, siempre que se concrete su incorporación al programa correspondiente y bajo las condiciones que este establece.