El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, presentó una hoja de ruta que contempla logística sanitaria, ensayos clínicos, fabricación nacional, dispositivos médicos, capital humano y cooperación técnica. Entre las metas está reducir los tiempos para licencias y certificaciones sin comprometer los estándares de calidad.

Panamá busca convertirse en un centro regional para la industria farmacéutica y de dispositivos médicos. Con ese objetivo, el Minsa presentó este martes 17 de noviembre una estrategia para fortalecer las capacidades del país en el sector, atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, se sostiene en seis pilares estratégicos: logística sanitaria, ensayos clínicos, fabricación nacional de medicamentos, producción de dispositivos médicos, formación de capital humano y cooperación técnica.

La propuesta plantea una hoja de ruta para promover la innovación, desarrollar la industria nacional y mejorar el acceso de la población a medicamentos y dispositivos médicos.

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Logística: más que trasladar mercancías

Durante el lanzamiento, el jefe nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, explicó que uno de los objetivos es desarrollar mecanismos regulatorios, logísticos y técnicos que optimicen el acceso y la distribución de estos productos en la región.

Pérez destacó que la logística farmacéutica no se limita al traslado de mercancías: también implica garantizar que los productos lleguen oportunamente, bajo condiciones adecuadas de calidad y con mecanismos de trazabilidad.

En ese sentido, señaló que la estrategia se apoyará en tres ejes: trazabilidad, calidad y reducción de los tiempos de respuesta institucional.

El funcionario también indicó que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas ha promovido adecuaciones legislativas y regulatorias, con más de 20 resoluciones publicadas para modernizar los procesos.

Entre las metas figura reducir los tiempos para obtener licencias de operación y certificaciones de buenas prácticas de almacenamiento, sin comprometer los estándares nacionales e internacionales de calidad.

Una propuesta con proyección regional

Por su parte, la directora nacional de Dispositivos Médicos, Katia Banda, explicó que la propuesta es resultado de un trabajo articulado que comenzó en mayo de 2025, con la participación de instituciones públicas y privadas.

Banda destacó que la incorporación de los dispositivos médicos amplía el alcance de la iniciativa y permite desarrollar una propuesta con proyección regional.

Con esta estrategia, el Minsa apuesta por fortalecer la capacidad logística, regulatoria e industrial de Panamá y posicionarlo como punto de referencia regional para el desarrollo y distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.