Panamá Conecta afectado en correos y notificaciones por caída de Microsoft, indica la AIG

La AIG advirtió que la incidencia en los servicios de un proveedor tecnológico podría afectar temporalmente el registro de cuentas, la recuperación de contraseñas y la recepción de documentos.

Panamá/Los usuarios de la plataforma digital panamaconecta.gob.pa experimentan demoras en la recepción de correos electrónicos generados por el sistema. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) confirmó que el problema se origina por una incidencia internacional en los servicios de un proveedor tecnológico externo.

Miles de usuarios alrededor del mundo reportaron este jueves problemas para acceder y utilizar los servicios de Microsoft, entre ellos Outlook, Microsoft 365, Copilot, Teams y la tienda oficial de la compañía, según los reportes publicados en el sitio web Downdetector.

Esta interrupción afecta de manera temporal varios trámites en línea que dependen de la validación por correo electrónico. Entre las gestiones con retrasos figuran el registro de nuevas cuentas de usuario, los procesos para recuperar contraseñas y el envío de notificaciones automáticas del portal.

Asimismo, los ciudadanos que hayan solicitado documentos a través de Panamá Conecta podrían enfrentar esperas más largas de lo habitual para recibirlos en sus bandejas de entrada. El inconveniente impacta directamente a quienes requieren completar diligencias estatales por vía electrónica durante la jornada.

Según reportó la institución, personal técnico se encuentra monitoreando la evolución de la falla junto con los equipos encargados del soporte. Hasta el momento, las autoridades mantienen el seguimiento del caso para restablecer la normalidad en el flujo de correos de la plataforma.

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