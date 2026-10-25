Panamá felicita a Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta electoral de Brasil

El Gobierno de Panamá felicitó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, celebradas este 25 de octubre de 2026. El mensaje se difundió mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE).

Panamá se expresó “en nombre del Estado y del pueblo panameño”. Además de felicitar a Lula, saludó al pueblo brasileño por su participación en esta jornada democrática.

Respaldo a la democracia

La Cancillería destacó el valor de las elecciones como expresión fundamental de la voluntad soberana de los pueblos. Reafirmó, además, la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la convivencia pacífica. Según el comunicado, estos son pilares esenciales de la estabilidad y el desarrollo de las naciones.

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Relaciones bilaterales

Panamá manifestó su confianza en que ambos países continuarán profundizando sus relaciones bilaterales. Estas se sustentan, según el documento, en los históricos lazos de amistad, el respeto mutuo y una visión compartida de cooperación, integración regional y prosperidad.

Comercio y cooperación

El Gobierno panameño reiteró su firme voluntad de seguir trabajando junto a Brasil en tres frentes:

ampliar las oportunidades de intercambio económico y comercial;

fortalecer la cooperación en áreas de interés común;

contribuir a una América Latina y el Caribe más integrada, democrática y próspera.

El comunicado concluye con un mensaje en el que el Gobierno y el pueblo de Panamá desean éxitos a Lula da Silva y al pueblo brasileño en esta nueva etapa de su vida democrática. Lleva fecha del 25 de octubre de 2026.