Panamá implementa un sistema único de recetas electrónicas para facilitar el retiro de medicamentos

El nuevo sistema permitirá consultar las recetas médicas en un repositorio nacional y retirar medicamentos en farmacias afiliadas, tanto públicas como privadas. Además, el ministro de Salud adelantó que se gestiona la adquisición de vacunas contra el dengue para iniciar su aplicación en personas de entre 10 y 15 años.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha la integración del Sistema Único de Receta Electrónica Nacional (SUREM), una plataforma que busca conectar los sistemas de prescripción de medicamentos del sector público y privado para facilitar a los pacientes el acceso a sus tratamientos en farmacias afiliadas de todo el país.

Con esta herramienta, las personas podrán retirar sus medicamentos sin necesidad de presentar una receta impresa ni regresar obligatoriamente al establecimiento donde fueron atendidas. Por ejemplo, si un centro de salud emite una receta y no cuenta con el medicamento, el paciente podrá acudir a una farmacia privada incorporada al sistema para solicitarlo.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que la plataforma ya está funcional y que se inició la convocatoria a las farmacias privadas para conocer sus sistemas y avanzar en el proceso de integración. La incorporación de estos establecimientos será progresiva y voluntaria. Además, el Minsa facilitará la plataforma tecnológica a las farmacias pequeñas que no dispongan de un sistema propio, con el objetivo de ampliar la participación.

Por su parte, el director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, explicó que el Surem permitirá integrar los sistemas electrónicos del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y las instalaciones privadas mediante un repositorio nacional en el que se almacenarán las recetas emitidas por profesionales autorizados.

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Las farmacias afiliadas podrán consultar ese repositorio y localizar las recetas mediante el código QR o el número de cédula del paciente para realizar la dispensación de los medicamentos. Esto permitirá que una persona pueda retirar su tratamiento incluso en otra provincia, siempre que encuentre un establecimiento incorporado a la plataforma.

Entre los objetivos del sistema también está reducir progresivamente el uso de recetas impresas y fortalecer los controles sobre la prescripción y dispensación de medicamentos. Para ello, tanto las farmacias como los profesionales de la salud deberán cumplir con los procesos de registro y autorización establecidos.

Otra de las funcionalidades previstas será la consulta de disponibilidad de medicamentos en los establecimientos afiliados. Mediante herramientas de búsqueda, los usuarios podrán identificar dónde se encuentra un producto y cuáles farmacias están más cerca.

El Surem forma parte del proceso de transformación digital del sistema sanitario y está vinculado al proyecto de expediente electrónico, que busca integrar la información clínica y facilitar la continuidad de la atención.

Con información de Kayra Saldaña