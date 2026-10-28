Panamá invita a Keiko Fujimori al Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió la noche de este miércoles con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante una breve escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en su tránsito hacia El Salvador.

Fujimori llegó a Panamá en un vuelo comercial procedente de Lima, como parte de su primera gira oficial desde que asumió la Presidencia peruana en julio pasado.

El canciller le dio la bienvenida en nombre del presidente panameño, José Raúl Mulino, quien se reunió con la mandataria hace tres meses, durante los actos protocolares de su toma de posesión en la capital peruana.

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Durante el encuentro, ambos abordaron temas de interés común. Martínez-Acha Vásquez también reiteró la invitación a Fujimori para participar en el Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027, organizado por el Gobierno panameño y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En el recibimiento también estuvo presente el embajador de Perú en Panamá, Mario López Chávarri.

Perú figura entre los principales usuarios sudamericanos del Canal de Panamá y mantiene vínculos comerciales con el país, respaldados por la conectividad y el desarrollo de sus sectores logístico y portuario.