Seis niños esperan un trasplante de riñón, según la Caja de Seguro Social

Los pacientes reciben cuidados y seguimiento especializado mientras aguardan el procedimiento. Cuando existe la posibilidad de una donación de un familiar vivo, los padres son los primeros candidatos evaluados.

Ciudad de Panamá, Panamá/Seis niños esperan un trasplante de riñón mientras reciben cuidados, acompañamiento y seguimiento del equipo de Nefrología Pediátrica de la Caja de Seguro Social (CSS). La institución dio a conocer estos casos para visibilizar la espera y promover la donación de órganos como una oportunidad de mejorar la vida de los pacientes.

Para los niños y sus familias, el proceso comienza mucho antes de la cirugía. La atención incluye evaluar su condición, la evolución de la enfermedad y las alternativas de tratamiento según las necesidades de cada paciente.

“Para los pacientes pediátricos, el trasplante de donante vivo relacionado proviene, principalmente, de papá o mamá”, explicó Ramiro García Barrios, jefe de Nefrología Pediátrica.

La evaluación comienza en la familia

Cuando existe la posibilidad de un trasplante de donante vivo relacionado, los padres son los primeros candidatos. Posteriormente, se valoran otros familiares, como hermanos, tíos o abuelos.

Cada posible donante debe pasar por una evaluación rigurosa, bajo criterios médicos que permitan determinar la compatibilidad y la seguridad del procedimiento.

Según la CSS, el equipo cuenta con experiencia en trasplantes pediátricos tanto de donantes vivos como de personas fallecidas.

Cuidados antes de la intervención

El comunicado también señala que entre 15 y 25 niños con algún grado de afectación renal son evaluados en consulta externa para determinar su condición y eventual incorporación a un programa de reemplazo renal u otro tratamiento. La institución no especifica el período al que corresponde esa cifra.

La CSS indicó que la Ciudad de la Salud es el único centro institucional certificado en Panamá para realizar trasplantes renales. También cuenta con certificaciones para trasplantes hepáticos y de células hematopoyéticas.

Mientras continúa la espera de los seis niños, el equipo mantiene la atención y el acompañamiento a sus familias. La institución destacó la importancia de comprender cómo la donación puede convertirse en una oportunidad de bienestar y desarrollo para otro ser humano.