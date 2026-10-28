Minsa brinda atención médica gratuita a 350 personas en comunidad de Cañazas

Estas acciones buscan garantizar atención oportuna a los residentes de comunidades de difícil acceso que resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

Veraguas/Unas 350 personas recibieron atención médica gratuita durante una gira integral realizada por el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Veraguas, en la Escuela de Guacamaya, distrito de Cañazas, como parte de las acciones para atender a las comunidades de difícil acceso afectadas por el sismo.

Durante la jornada se ofrecieron 250 consultas de medicina general, se realizaron 163 tomas de presión arterial y se brindaron 240 orientaciones de educación para la salud. Además, se aplicaron 230 vacunas y el personal de enfermería efectuó distintos procedimientos médicos, incluido el traslado de un paciente.

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El servicio de farmacia también formó parte de la atención, con 250 personas atendidas, 418 recetas procesadas y 710 medicamentos despachados.

Xavier A. Torres D., director regional de Salud de Veraguas, destacó que estas acciones buscan garantizar atención oportuna a los residentes de comunidades de difícil acceso que resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

Torres agradeció al diputado Francisco Brea por su colaboración para realizar la jornada, así como al personal de salud por su compromiso y disposición, especialmente a los funcionarios que, debido a las condiciones climáticas adversas, tuvieron que permanecer en la comunidad.