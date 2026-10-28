Minsa en Veraguas supervisa de 29 albergues y refuerza atención médica

El Ministerio de Salud mantiene 29 albergues activos en Veraguas tras el sismo, reforzando la atención médica ante brotes de virus respiratorios y enfermedades gastrointestinales.

Veraguas/El Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Veraguas informó sobre la situación actual en las zonas afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre. Xavier Torres, director regional de Salud, detalló que la respuesta institucional se mantiene activa en las comunidades vulnerables.

"Son 29 albergues y más de 1,800 personas. En su mayoría, adultos mayores y menores de edad", pero han señalado una serie de giras a estos lugares, sobre todo para contrarrestar las enfermedades, las que más se ven, gastrointestinales y virus respiratorios.

"No se ha parado la atención en los diferentes albergues, tanto en el área sur de Mariato como en el área sur de Soná", informó Torres.

Situación en los albergues y centros médicos

Durante las inspecciones realizadas, como en el albergue de Torio, en el sur de Mariato, se identificaron cuadros de vómito, diarrea y afecciones respiratorias en niños y adultos mayores. Actualmente, dos menores de edad permanecen recluidos en el Hospital Dr. Luis "Chicho" Fábrega debido a complicaciones por cuadros gastrointestinales.

Acción de control

Como parte de la estrategia sanitaria en el terreno, las autoridades también han puesto en marcha medidas para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por vectores.

Al respecto, el Director Regional de Salud indicó que "también nuestro equipo de los técnicos de vectores, muy importante, se comenzó a dar lo que es la donación de más de 1,400 mosquiteros que han beneficiado a más de 528 familias para lo que es el control y la disminución de la incidencia de lo que es la enfermedad del dengue".

Con información de Ney Castillo.