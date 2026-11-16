La entidad explicó que mantiene el fortalecimiento de los controles y la cooperación interinstitucional para garantizar la seguridad nacional y una migración ordenada.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración dispuso la expulsión de un ciudadano venezolano tras detectar coincidencias en bases internacionales de contraterrorismo durante los controles biométricos e identificar su presunta vinculación con la organización criminal Tren de Aragua.

Según la institución, las verificaciones señalan al extranjero como sospechoso de participar o colaborar con actividades terroristas. Por su parte, las labores de inteligencia migratoria determinaron su presunto vínculo con esa organización criminal.

El ciudadano venezolano había ingresado a Panamá por la región de Darién y permanecía retenido en el Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino.

Migración indicó que, una vez agotados los procedimientos legales y administrativos correspondientes, se autorizó su salida del país bajo custodia.

La entidad explicó que mantiene el fortalecimiento de los controles y la cooperación interinstitucional para garantizar la seguridad nacional y una migración ordenada.