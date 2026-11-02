Paso Canoas: 37 personas afectadas por ingreso de agua a sus viviendas

El Sinaproc recuerda que se mantiene un aviso de vigilancia y prevención por lluvias, extendido hasta el 3 de noviembre, y pidió a la población tomar precauciones.

Paso Canoas, Chiriquí/Al menos 12 viviendas de la barriada Los Pintos, en Paso Canoas, distrito de Barú, provincia de Chiriquí, resultaron afectadas por el ingreso de agua a sus estructuras, luego del colapso del sistema de desagüe provocado por las lluvias registradas en las últimas horas.

De acuerdo con las evaluaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), un total de 37 personas resultaron impactadas por esta situación. Durante la emergencia, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) apoyaron en la evacuación de los residentes para trasladarlos a un lugar seguro.

Mónica Acosta, directora regional del Sinaproc en Chiriquí, explicó que una vez disminuyó la intensidad de las lluvias y bajó el nivel del agua dentro de las viviendas, el personal ingresó para apoyar a las familias en las labores de limpieza y facilitar su retorno a los hogares.

“Muchas de ellas, pues al momento de la evacuación, el personal del Senafront lo sacó para ponerlos en un buen resguardo posterior al bajarle esta intensidad de las lluvias y de igual manera de las aguas que mantenían dentro de las residencias; estas mismas ingresaron a realizar las que fueron las labores de limpieza para recortar a sus hogares”, indicó Acosta.

Ante las condiciones climáticas, la funcionaria recordó que se mantiene un aviso de vigilancia y prevención por lluvias, extendido hasta el 3 de noviembre, y pidió a la población tomar precauciones.

Puedes leer: Anuncian operativo de tránsito para los desfiles patrios en David

“Así es importante, pues, que mantenemos lluvias típicas de la temporada; de igual manera, tenemos un aviso de vigilancia y prevención extendido hasta el día 3 de noviembre, en el cual, pues, recomendamos a la población no cruzar ríos ni quebradas que mantengan estrechados ni tampoco afluentes que mantengan dentro de sus límites de capacidades”.

Acosta también informó que se realizaron solicitudes a las autoridades locales para que ejecuten trabajos de adecuación del sistema de alcantarillado y limpieza o mejoramiento de las cunetas, con el propósito de reducir el riesgo de nuevas inundaciones en este sector de Paso Canoas.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a estar pendiente de las condiciones del tiempo y evitar exponerse a corrientes de agua durante las lluvias.

Con información de Demetrio Ábrego