Anuncian operativo de tránsito para los desfiles patrios en David

El operativo comenzará a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta que finalicen los desfiles.

David, Chiriquí/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) implementará un operativo especial los días 3 y 4 de noviembre en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, con el propósito de mantener la movilidad vehicular y evitar afectaciones al transporte público y las actividades comerciales durante los desfiles patrios.

El operativo comenzará a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta que finalicen los desfiles. Durante ese periodo, inspectores de la ATTT estarán ubicados en las intersecciones de las calles aledañas a la ruta de celebración.

La directora regional de la ATTT, Ritxi Espinoza, explicó que se aplicará un cambio en el recorrido de los buses provenientes del área occidental de la provincia.

“Los días tres y cuatro de noviembre vamos a tener nuestros inspectores en las intersecciones de las diferentes calles aledañas a lo que va a ser el desfile de David. También la ruta de los buses del área occidente, pues van a bajar por la F Sur hasta llegar a la intersección donde estaba antiguo Antojitos e ir a la izquierda para entonces así llegar hasta la terminal de transporte David y no afectar, pues, a los usuarios que van a estar, pues, transitando en estos buses”.

La ruta de los desfiles partirá del estadio Kenny Serracín, continuará por la Avenida Primera Oeste, pasará frente a la Gobernación de Chiriquí y finalizará después del Municipio de David.

Por su parte, la directora regional de Educación en Chiriquí, Maritza González, señaló que el nuevo recorrido fue analizado para reducir las afectaciones al comercio, garantizar la circulación del transporte y disminuir los riesgos en comparación con otras vías.

“Todo también no afecta a nadie; en este caso, el comercio, buscar una ruta que no afecte tampoco el transporte, que pueda continuar la ciudad de David de forma abierta. Sin ninguna paralización en temas de transporte, en temas de comercio, que cada uno pueda seguir desarrollándose, es una nueva ruta que hemos analizado. También en el tema de riesgo tenemos menos riesgos que en otras vías, así que esperemos, pues, que todo salga bien y es una prueba a ver cómo nos va y si y si no nos va bien, pues buscaremos otra alternativa”.

Las autoridades buscan que los conductores y transportistas, especialmente de las rutas que conectan con el occidente de Chiriquí y los sectores de Volcán y Cerro Punta, puedan mantener sus recorridos con el menor número de contratiempos.

El reordenamiento también pretende evitar interrupciones en las actividades comerciales de la ciudad durante las celebraciones patrias.

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Con información de Demetrio Ábrego