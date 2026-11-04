Periodista de TVN Noticias Darío Fernández Guerra, entre los 11 homenajeados el 4 de noviembre en David

La distinción a los 11 profesionales incluyó representantes de los sectores educativo, comunicación social, cultural, artesanal y agropecuario, cuyas contribuciones han dejado huella en la provincia y el país.

David, Chiriquí/Once ciudadanos fueron distinguidos este miércoles 4 de noviembre durante los actos cívicos por el Día de los Símbolos Patrios, realizados en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, en reconocimiento a sus aportes en diferentes áreas y a su contribución al desarrollo del país.

Entre los homenajeados se encuentra el periodista de TVN Noticias Darío Fernández Guerra, quien inició su trayectoria profesional en esta provincia y actualmente se desempeña como coordinador del equipo de corresponsales de TVN Noticias.

Las autoridades locales reconocieron su recorrido en el ejercicio del periodismo y su aporte a la comunidad chiricana. Su carrera comenzó en Chiriquí, donde tuvo la oportunidad de formarse junto a profesionales que marcaron su camino en la comunicación social.

Tras recibir el reconocimiento, Fernández Guerra destacó la importancia de recordar la historia nacional y aprovechar estas fechas para reflexionar sobre el compromiso de los panameños con el país.

"Y una trayectoria que empezó primero que nada en Chiriquí, viviendo desde la época de la pandemia con grandes maestros que hubo también del periodismo aquí y, sobre todo, en esta fecha no importante para conmemorar y reflexionar sobre lo que ha pasado y no olvidarnos como panameños de seguir donando, de seguir apoyando a esas personas que incluso en nuestra provincia y también en la región de Azuero han estado impactadas por este terremoto", expresó.

La distinción a los 11 profesionales incluyó representantes de los sectores educativo, comunicación social, cultural, artesanal y agropecuario, cuyas contribuciones han dejado huella en la provincia y el país.

Durante los actos protocolares, el comunicador Dostin Guerra participó como orador de fondo, mientras que los empresarios hoteleros Alejandro Taboada y José Taboada fueron los abanderados de la jornada.

La actividad formó parte de las conmemoraciones del mes de la patria en Chiriquí, donde se rindió homenaje a los símbolos nacionales y a ciudadanos que, desde sus diferentes profesiones, contribuyen a la sociedad.

Puedes leer: David y Antón conmemoran el Día de los Símbolos Patrios con actos cívicos y folclóricos