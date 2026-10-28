La Pintada realizará el Festival del Sombrero Pintao en diciembre bajo lema solidario

Este festival se realizaría del 23 al 25 de octubre, pero fue suspendido luego debido a las afectaciones del terremoto ocurrido el 9 de octubre.

El Festival Nacional del Sombrero Pintao se realizará los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en La Pintada, provincia de Coclé, bajo el lema “Festival Solidario del Sombrero Pintao”, como parte de los esfuerzos para impulsar la reactivación económica del distrito tras los recientes sismos.

El anuncio fue realizado por el Municipio de La Pintada a través de su cuenta de Instagram, luego de una reunión del Concejo Municipal con representantes del sector artesanal, en la que se sometió a votación la fecha de realización del evento.

Durante la sesión ordinaria, los artesanos solicitaron cortesía de sala para exponer ante el pleno la necesidad de contar con respaldo para organizar y desarrollar las actividades de la XIV versión del festival.

Según el municipio, la iniciativa busca generar oportunidades comerciales, promover el trabajo de los artesanos y dinamizar la economía local, sin dejar de lado la preservación de las tradiciones y el fortalecimiento de la identidad cultural del distrito.

"Nos preparamos para reencontrarnos, celebrar nuestra identidad cultural y respaldar el talento de nuestros artesanos", expresa la cuenta de Instagram del Festival del Sombrero Pintao.

Este festival se realizaría del 23 al 25 de octubre, pero fue suspendido luego debido a las afectaciones del terremoto ocurrido el 9 de octubre.

El Municipio de La Pintada extendió una invitación a los artesanos de todo el país para que participen en esta celebración sin ningún costo, como parte de una iniciativa que busca fortalecer la cultura, la solidaridad y la unidad entre las comunidades.