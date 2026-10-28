¡Alivio al bolsillo! Precios de la gasolina bajarán hasta $0.10, mientras que el diésel aumentará

La Secretaría de Energía anunció los nuevos precios para los combustibles que empezarán a regir a partir de este viernes 30 de octubre.

Según el ajuste oficial, la gasolina de 95 octanos baja su precio 0.10 centavos, quedando en 1.324 por litro. En tanto, la gasolina de 91 octanos disminuye 0.09 centavos, situándose en 1.189 por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá un aumento de 0.01 centavos, alcanzando un precio de 1.537 por litro.

En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.324

B/.1.324 Gasolina de 91 octanos: B/.1.189

B/.1.189 Diésel: B/.1.37

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 13 de noviembre, cuando se realice la próxima actualización de precios.

La variación en el costo de los combustibles responde, en gran medida, al comportamiento del mercado internacional del petróleo, donde factores como la reducción de la oferta y la volatilidad geopolítica influyen directamente en los costos.

Te puede interesar: Panamá apoya resolución contra el bloqueo a Cuba y ofrece mediar en un diálogo con EEUU