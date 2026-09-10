Preocupa presencia de habitantes de calle en los alrededores del estadio Juan Demóstenes Arosemena

Ciudad de Panamá, Panamá/Una inversión de 17.6 millones de dólares permitió la remodelación del estadio Juan Demóstenes Arosemena, conocido como el coloso de Cabo Verde. Sin embargo, el estado de sus alrededores genera preocupación entre residentes y usuarios del área.

Durante un recorrido, se observó a personas en situación de calle utilizando las entradas y otros espacios alrededor del estadio como refugio. En el lugar se han acumulado basura, cajas, almohadas y otros objetos utilizados para pasar la noche.

También se pudo observar la quema de basura y de materiales que, según lo observado, son desarmados para extraer cobre. Esta práctica genera humo, contaminación y un potencial riesgo de incendio en los alrededores de una instalación deportiva que fue objeto de una importante inversión pública.

“Bueno, hacen su necesidad ahí, se orinan por ahí también. Yo opino que sí deben ayudarlo, recogerlo, meterlo en un centro de recreación para que se rehabiliten”, manifestó una residente del área.

Otra residente expresó su preocupación por las condiciones del lugar. “Está muy feo, es que está pendiente de todo porque si no están pendientes, las cosas siguen poniéndose más feas”, señaló.

La situación ocurre mientras en la Asamblea Nacional avanza, en primer debate, un proyecto de ley que busca establecer mecanismos de atención integral y reinserción social para las personas en situación de calle.

Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá, explicó que la iniciativa contempla un plan nacional para atender esta problemática.

“Se espera que tenga un plan, que de hecho la ley es un plan, sí, es un plan nacional y que y que los recursos de las instituciones se tienen que apostar en este tema”, indicó Cunningham.

Por su parte, César Kiamco, representante de Bella Vista, señaló que algunos de estos ciudadanos presentan comportamientos que generan preocupación entre los residentes.

“Muchos de ellos van al corregimiento y están en una, algunos de ellos, una actitud violenta que ponen en peligro a los ciudadanos y a los transeúntes”, afirmó.

Pese a las condiciones observadas en sus alrededores, el estadio Juan Demóstenes Arosemena se mantiene operativo. Durante el recorrido había equipos de béisbol juvenil utilizando las instalaciones deportivas.

El llamado de residentes y autoridades apunta a la necesidad de atender la situación de las personas en condición de calle y, al mismo tiempo, preservar los espacios públicos y las instalaciones que han recibido inversiones millonarias para su recuperación.

Con información de Kayra Saldaña