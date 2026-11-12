Presidente Mulino vetó parcialmente el proyecto de ley que reconfigura circuitos electorales

El mandatario Mulino argumenta que en el mencionado proyecto de ley varios circuitos electorales en la provincia de Chiriquí han sido agrupados por decisiones legislativas y no con criterios técnicos.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó parcialmente por inexequible el proyecto de ley 700 de 2026, que establece la configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados de la Asamblea Nacional; así lo informó en comunicado la Presidencia de la República.

En carta enviada a la presidenta del Órgano Legislativo, la diputada Shirley Castañeda, el mandatario Mulino argumenta que en el mencionado proyecto de ley varios circuitos electorales en la provincia de Chiriquí han sido agrupados por decisiones legislativas y no con criterios técnicos, objetivos y de evolución demográfica, como lo establece la Constitución.

Por este motivo, el presidente Mulino devolvió a la Asamblea Nacional, sin sanción, el proyecto de ley 700.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reorganización de circuitos del Tribunal Electoral para que se mantuviera en todas las provincias, excepto en Chiriquí.

La propuesta original del Tribunal Electoral planteaba dividir ese circuito, integrado por Bugaba y Tierras Altas, en dos circuitos de un diputado cada uno. También proponía trasladar Renacimiento fuera del 4-4, que quedaría conformado por Alanje y Boquerón. Ninguno de esos cambios se aplicará.

En Bocas del Toro sí se mantuvo la propuesta del Tribunal Electoral: el actual circuito 1-1 se dividirá en dos. El nuevo 1-1 corresponderá a Changuinola, mientras que el 1-2 agrupará a Bocas del Toro, Chiriquí Grande, Almirante y la comarca Naso Tjër Di.