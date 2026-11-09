Presidentes Mulino y Alliana acuerdan fortalecer relaciones bilaterales entre ambas naciones
Durante una conversación telefónica, José Raúl Mulino y Pedro Alliana coincidieron en mantener una relación cercana entre ambos países. El mandatario paraguayo aseguró que el 94 % de los ahorristas afectados por la crisis financiera ya está recibiendo su dinero.
Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana, en la que abordaron las relaciones bilaterales y la situación financiera que enfrenta ese país.
Durante el diálogo, ambos gobernantes coincidieron en la importancia de mantener la cooperación y estrechar los vínculos de amistad entre Panamá y Paraguay. Mulino destacó que la relación entre ambos países se encuentra en un nivel importante y expresó su interés en mantenerla.
“Para nosotros es fundamental la relación de Panamá con Paraguay, porque la tenemos al más alto nivel y allí la quiero seguir manteniendo”, manifestó. Otro de los temas abordados fue la crisis financiera en Paraguay y las medidas que se están ejecutando para atenderla, entre ellas el proceso para que los ahorristas del banco afectado recuperen su dinero.
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Por su parte, Alliana afirmó que su Gobierno busca una pronta solución a la situación y reiteró su disposición de mantener una relación cercana con Panamá.
“Usted tiene un amigo y aliado para seguir trabajando juntos y estrechando nuestros lazos de amistad. Vamos a salir adelante. Paraguay ha salido adelante después de varias catástrofes y de esto no va a ser diferente ahora. Somos un país de gente valiente y le aseguro que de esto vamos a salir rápido”, expresó el mandatario paraguayo.
Alliana también aseguró que el 94 % de los ahorristas afectados por la crisis financiera ya está recibiendo su dinero.