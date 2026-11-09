Presidentes Mulino y Alliana acuerdan fortalecer relaciones bilaterales entre ambas naciones

Durante una conversación telefónica, José Raúl Mulino y Pedro Alliana coincidieron en mantener una relación cercana entre ambos países. El mandatario paraguayo aseguró que el 94 % de los ahorristas afectados por la crisis financiera ya está recibiendo su dinero.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana, en la que abordaron las relaciones bilaterales y la situación financiera que enfrenta ese país.

Durante el diálogo, ambos gobernantes coincidieron en la importancia de mantener la cooperación y estrechar los vínculos de amistad entre Panamá y Paraguay. Mulino destacó que la relación entre ambos países se encuentra en un nivel importante y expresó su interés en mantenerla.

“Para nosotros es fundamental la relación de Panamá con Paraguay, porque la tenemos al más alto nivel y allí la quiero seguir manteniendo”, manifestó. Otro de los temas abordados fue la crisis financiera en Paraguay y las medidas que se están ejecutando para atenderla, entre ellas el proceso para que los ahorristas del banco afectado recuperen su dinero.

Por su parte, Alliana afirmó que su Gobierno busca una pronta solución a la situación y reiteró su disposición de mantener una relación cercana con Panamá.

“Usted tiene un amigo y aliado para seguir trabajando juntos y estrechando nuestros lazos de amistad. Vamos a salir adelante. Paraguay ha salido adelante después de varias catástrofes y de esto no va a ser diferente ahora. Somos un país de gente valiente y le aseguro que de esto vamos a salir rápido”, expresó el mandatario paraguayo.

Alliana también aseguró que el 94 % de los ahorristas afectados por la crisis financiera ya está recibiendo su dinero.