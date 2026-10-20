Presupuesto 2027: Gabinete acoge recomendaciones parciales de la Asamblea; avala ajuste por 189.8 millones

La resolución aclara que algunas solicitudes relacionadas con infraestructura hospitalaria afectada por la emergencia nacional serán atendidas mediante los mecanismos extraordinarios establecidos para esa situación. Con ello se busca evitar que una misma necesidad reciba asignaciones duplicadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó modificaciones por $186.83 millones al proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, dirigidas a reforzar áreas como salud, educación, seguridad, infraestructura pública y servicios básicos. Los ajustes mantienen el monto global de $35,111.75 millones.

La decisión, contenida en el proyecto de Resolución 142-26, incorpora recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, luego de las vistas presupuestarias en las que las instituciones expusieron sus necesidades de funcionamiento e inversión. Cabe señalar que las solicitudes de aumento recogidas, propuestas por la Comisión de Presupuesto, sumaban $199.131 millones.

Los cambios incluyen aumentos en las asignaciones de determinadas entidades y redistribuciones para atender compromisos institucionales y fortalecer programas y proyectos prioritarios para la población.

Antes de incorporar las modificaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluó la disponibilidad de recursos, la prioridad de los gastos y la capacidad de las instituciones para ejecutarlos, según el documento.

Hospitales afectados serán atendidos con fondos de emergencia

Los diputados habían recomendado aumentos para el sector salud, incluidos $12.3 millones para inversión en los hospitales Cecilio Castillero, de Ocú y Luis “Chicho” Fábrega, así como en el Minsa-Capsi de Macaracas, con énfasis en las necesidades de las zonas afectadas por el terremoto.

Al autorizar los ajustes, el Consejo de Gabinete aclaró que determinadas solicitudes relacionadas con infraestructura hospitalaria afectada serán atendidas mediante los mecanismos extraordinarios de la emergencia nacional, para evitar duplicidades en la asignación de recursos, aunque no especificó cuáles instalaciones recibirán ese financiamiento.

La evaluación también tomó en cuenta los riesgos de fenómenos naturales y climáticos sobre las comunidades, las actividades productivas, la infraestructura y la continuidad de servicios esenciales.

En ese contexto, el documento hace referencia a la Resolución de Gabinete No. 80, que declara el estado de emergencia nacional como consecuencia del fenómeno de El Niño.

El proyecto volverá a la Comisión de Presupuesto

El MEF quedó autorizado para incorporar los ajustes al proyecto de ley 644, que contiene el presupuesto para la vigencia fiscal de 2027. La resolución será sometida a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Según el Ejecutivo, el proyecto mantiene un déficit fiscal acorde con los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública y los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.