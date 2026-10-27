Presupuesto de 2027 pasa el primer debate entre cuestionamientos a los ajustes del Ejecutivo

Yamireliz Chong, de Vamos, cuestionó que el Ejecutivo presentara aumentos por $450 millones frente a los cerca de $200 millones recomendados por la comisión. Osman Gómez y Ricardo Vigil señalaron que las necesidades obligaron a priorizar.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó ayer, en primer debate, el proyecto de ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027, en medio de cuestionamientos de diputados de Vamos por las diferencias entre las recomendaciones de la comisión y los ajustes incorporados por el Ejecutivo.

La propuesta deberá pasar ahora al pleno para su discusión en segundo y tercer debate, antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias el 31 de octubre.

Los ajustes incorporados por el Ejecutivo al proyecto de presupuesto de 2027 generaron posiciones encontradas entre diputados de la Comisión de Presupuesto: mientras Yamireliz Chong, de la coalición Vamos, cuestionó el alcance y la sustentación de los aumentos, Osman Gómez, de la bancada Mixta (partido Alianza), y el panameñista Ricardo Vigil señalaron que hubo que priorizar las solicitudes.

Chong cuestiona aumento al MEF

Chong explicó que votó en contra por lo que considera inconsistencias entre las recomendaciones enviadas por la comisión y las modificaciones presentadas por el Ejecutivo.

Es decir, la Asamblea pidió que se le aumentara el presupuesto por 200 millones de dólares a 21 instituciones. El MEF nos trajo una resolución por 450 millones de dólares para 31 instituciones, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas”, manifestó.

La diputada cuestionó particularmente el incremento destinado al propio MEF y sostuvo que no recibió una explicación suficiente sobre su uso.

“Es decir, ellos mismos se aumentaron su presupuesto por 89 millones de dólares y no supieron sustentar a dónde iba ese dinero”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas señaló que los ajustes priorizaron salud, educación, seguridad e infraestructura.

Gómez: las recomendaciones debieron priorizarse

Osman Gómez, de la bancada Mixta indicó que las solicitudes que quedaron fuera no fueron únicamente las de Vamos, sino también las de otros integrantes de la comisión.

“Muchos de nosotros hicimos recomendaciones y no están, porque hay una realidad, el presupuesto no alcanza para tantas necesidades que tiene el país”, expresó.

Explicó que la comisión, integrada por 15 miembros, decide por mayoría cuáles recomendaciones considera prioritarias.

Consultado sobre los cuestionamientos a los aumentos en funcionamiento de algunas instituciones, respondió: “Hay instituciones que la mayoría se quedaron por debajo del presupuesto solicitado”.

Vigil destaca proyectos incorporados

Por su parte, el panameñista Ricardo Vigil sostuvo que varios de los planteamientos presentados fueron acogidos, aunque reconoció que no se consiguió incluir todo lo solicitado.

“Al fin, pues, no se logró con la totalidad de lo que hubiésemos querido, pero sí se logró incorporar importantes proyectos para cada uno de los circuitos que nosotros representamos dentro de este presupuesto de inversión por parte de las diferentes instituciones”, manifestó.

Ante la consulta sobre alguna recomendación que hubiera sido rechazada por el Ejecutivo, Vigil atribuyó el resultado a un consenso dentro de la comisión que recogió las consideraciones de distintos diputados.

Entre los ajustes del Consejo de Gabinete también figura un presupuesto de $120 millones para la Asamblea Nacional, un incremento de $23 millones frente a la propuesta inicial.

Tras la aprobación en el primer debate, el proyecto queda pendiente de su discusión en el pleno. La Asamblea habilitó el sábado 31 de octubre, último día del periodo de sesiones ordinarias, para avanzar con la aprobación del presupuesto de 2027.

Con información de Luis Jiménez.