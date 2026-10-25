Procuraduría alerta sobre documentos falsos que simulan citaciones y órdenes de aprehensión

La Procuraduría General de la Nación alertó sobre la circulación de documentos falsos que simulan citaciones judiciales y órdenes de aprehensión para engañar a la ciudadanía, algunos con solicitudes de dinero bajo amenazas de detención. La entidad recordó que ningún trámite del Ministerio Público tiene costo.

La entidad advirtió que la fabricación y el uso de estos documentos constituyen un delito y que el Ministerio Público investiga este tipo de prácticas.

La Procuraduría recordó que no cobra por ningún trámite ni solicita dinero mediante llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales o correos electrónicos.

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Entre las señales de alerta mencionadas por la entidad figuran las faltas de ortografía, los errores de redacción, los logotipos deformados y los sellos borrosos.

También recomendó prestar atención a documentos que incluyan amenazas de detención inmediata, exigencias de mantener el asunto en secreto o solicitudes de pagos y transferencias de dinero.

Según la PGN, los documentos oficiales pasan por un proceso de revisión antes de ser emitidos.

¿Qué hacer si recibe una citación sospechosa?

La Procuraduría recomendó a las personas que reciban uno de estos documentos no realizar pagos ni compartir datos personales o bancarios.

Asimismo, aconsejó conservar el documento y los mensajes recibidos como evidencia para facilitar las verificaciones correspondientes.

Para confirmar la autenticidad de un documento o presentar una denuncia, los ciudadanos pueden llamar a la línea 311 o acudir a una subregional del Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y exhortó a la población a mantenerse alerta ante posibles intentos de engaño.