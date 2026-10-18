Alcaldes de Macaracas y Los Pozos estiman más de mil viviendas afectadas en cada distrito

Las autoridades locales solicitan mayor coordinación y apoyo para atender las necesidades de las comunidades y avanzar en la planificación de la reconstrucción.

Provincia de Los Santos./El alcalde de Macaracas, en la provincia de Los Santos, Eliécer Cortés, señaló que los $20 mil asignados al municipio se destinarán a cubrir necesidades urgentes, como enseres, artículos de higiene, alimentación, agua potable, mano de obra para servicios puntuales, entre otros, de acuerdo a un documento que establece los parámetros de uso.

El funcionario advirtió que, debido a las necesidades actuales, estos recursos podrían agotarse en una o dos semanas.

Sobre la respuesta ante la emergencia, Cortés considera que "faltó coordinación; el día sábado, después del evento, debimos reunirnos con la junta técnica y el gobernador, pero nunca existió eso”.

El alcalde indicó que las autoridades locales son el primer contacto con los ciudadanos y aseguró que todavía no cuentan con información sobre cómo se desarrollará el proceso de reconstrucción y recordó experiencias anteriores con el programa Techos de Esperanza, en las que, según señaló, se subcontrataba a personas del pueblo para construcción y luego no se les pagaba.

Cortés también explicó que actualmente enfrentan limitaciones económicas y solicitó al Gobierno central mayor respaldo para atender las necesidades de la población y planificar la reconstrucción de las viviendas.

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El alcalde detalló que el distrito cuenta con un presupuesto de $385 mil, de los cuales $185 mil corresponden a subsidios del Gobierno para su funcionamiento. Además, señaló que las juntas comunales reciben $100 mensuales.

Ante esta situación, hizo un llamado al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para que se considere un aumento del subsidio que permita responder a las necesidades extraordinarias provocadas por el sismo. También destacó el apoyo recibido por parte de la empresa privada.

Por su parte, el alcalde de Los Pozos, en la provincia de Herrera, Omar Bultrón, explicó en el programa Mesa de Periodistas que, según las evaluaciones realizadas por el municipio, hay más de mil viviendas afectadas en ese distrito.

Bultrón solicitó que las autoridades se acerquen a él cuando lleguen al distrito para coordinar la distribución de la ayuda y dirigirla hacia las comunidades que requieren mayor atención.

Sobre las evaluaciones actuales a las viviendas, el alcalde Cortés señaló que es necesario mejorar la coordinación entre las autoridades e incorporar personal especializado durante las visitas realizadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en las zonas afectadas, ya que no han hecho la revisión con expertos en diseño estructural, porque de lo contrario sería "echar para atrás" porque tendrían que repetir el proceso.