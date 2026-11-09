Aprehenden en Monagrillo a mujer investigada por introducir cheques sin fondos que superan los $50 mil

Durante el allanamiento a una residencia, las autoridades incautaron documentos y un teléfono celular que podrían estar relacionados con la investigación.

Monagrillo, Herrera/Una mujer presuntamente vinculada con la introducción de cheques sin fondos en entidades bancarias por un monto superior a $50 mil fue aprehendida en Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizó la aprehensión durante una diligencia de allanamiento en una residencia del corregimiento.

Según la información policial, la mujer era requerida por su presunta vinculación con un delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros.

Durante el operativo, las autoridades ubicaron e incautaron documentos y un teléfono celular que podrían guardar relación con los hechos investigados.

La mujer quedó a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.