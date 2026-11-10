Ascienden a 28 las muertes por hechos de tránsito en Colón y autoridades refuerzan operativos

Las estadísticas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre indican que en noviembre se han registrado al menos 66 hechos de tránsito y una víctima fatal. En lo que va del año, la provincia acumula 28 fallecidos, 14 de ellos por atropellos.

Colón/La provincia de Colón acumula 28 víctimas fatales por hechos de tránsito, de las cuales 14 corresponden a atropellos, según estadísticas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito.

En lo que va de noviembre, las autoridades han contabilizado al menos 66 hechos de tránsito en la provincia y una víctima fatal, registrada durante la madrugada del pasado 6 de noviembre.

Ante estas cifras, los estamentos de seguridad y los equipos de emergencia mantienen operativos en distintos puntos de Colón. Las autoridades también exhortaron a los conductores a respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad, mantener la atención al volante y evitar el uso del celular mientras conducen.

Entre las infracciones que se cometen con mayor frecuencia figuran la manipulación de dispositivos tecnológicos durante la conducción y el incumplimiento de las señales de tránsito.

Por otra parte, durante las recientes fiestas patrias se aplicó un mecanismo de circulación distinto al de años anteriores para facilitar la entrada y salida del casco de la ciudad de Colón y evitar congestionamientos vehiculares.

Con información de Nésto Delgado