Ascienden a 28 las muertes por hechos de tránsito en Colón y autoridades refuerzan operativos

Las estadísticas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre indican que en noviembre se han registrado al menos 66 hechos de tránsito y una víctima fatal. En lo que va del año, la provincia acumula 28 fallecidos, 14 de ellos por atropellos.

Colón registra 28 víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va de 2026 / Redacción de TVN Noticias

Colón/La provincia de Colón acumula 28 víctimas fatales por hechos de tránsito, de las cuales 14 corresponden a atropellos, según estadísticas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito.

En lo que va de noviembre, las autoridades han contabilizado al menos 66 hechos de tránsito en la provincia y una víctima fatal, registrada durante la madrugada del pasado 6 de noviembre.

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Ante estas cifras, los estamentos de seguridad y los equipos de emergencia mantienen operativos en distintos puntos de Colón. Las autoridades también exhortaron a los conductores a respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad, mantener la atención al volante y evitar el uso del celular mientras conducen.

Entre las infracciones que se cometen con mayor frecuencia figuran la manipulación de dispositivos tecnológicos durante la conducción y el incumplimiento de las señales de tránsito.

Por otra parte, durante las recientes fiestas patrias se aplicó un mecanismo de circulación distinto al de años anteriores para facilitar la entrada y salida del casco de la ciudad de Colón y evitar congestionamientos vehiculares.

Con información de Nésto Delgado

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