A un mes del terremoto, réplicas disminuyen 80%, y se detectan miles de deslizamientos

El Instituto también informó que la réplica más reciente de magnitud 5 o superior ocurrió el pasado 6 de noviembre. En total, durante el mes de seguimiento se han registrado 64 eventos con esa intensidad.

A un mes del terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en la península de Azuero, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) reportó 1,483 réplicas localizadas y 12,251 deslizamientos identificados en las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

De acuerdo con el informe de actualización número 18, la actividad sísmica mantiene una tendencia descendente. Durante las últimas 24 horas del período evaluado se localizaron 25 réplicas, dos de ellas con magnitudes iguales o superiores a 4.

El comportamiento de la secuencia sísmica muestra una reducción importante en la frecuencia de estos movimientos. Durante la primera semana posterior al terremoto se registró un promedio de 102 réplicas diarias, mientras que en la última semana la cifra bajó a 21, lo que representa una disminución cercana al 80%.

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El Instituto también informó que la réplica más reciente de magnitud 5 o superior ocurrió el pasado 6 de noviembre. En total, durante el mes de seguimiento se han registrado 64 eventos con esa intensidad.

No obstante, aclaró que el número acumulado de réplicas continúa aumentando debido a que los especialistas mantienen la localización manual de numerosos eventos que no fueron procesados por el sistema automático. Por esta razón, el total real de movimientos registrados es superior al conteo actual.

Más de 12 mil deslizamientos identificados

Otro de los hallazgos del seguimiento realizado por el IGC-UP es la identificación de 12,251 deslizamientos asociados al terremoto, de los cuales 6,086 se encuentran en la zona epicentral.

El mapeo se realizó mediante la interpretación de imágenes satelitales Copernicus Sentinel-2, correspondientes al período comprendido entre el 8 de septiembre y el 4 de noviembre.

La cifra representa un incremento frente al informe anterior, cuando se contabilizaban 9,553 deslizamientos.

Sin embargo, el Instituto aclaró que este aumento no significa necesariamente que se estén produciendo nuevos movimientos de terreno, sino que responde al procesamiento de una mayor cantidad de imágenes satelitales y a una interpretación más detallada de la información disponible.

Las mayores concentraciones se identificaron en el área epicentral, entre Torio, La Cabuya y Los Planes, así como a lo largo de la traza de la falla. También se detectó otro grupo importante en el occidente de Veraguas, próximo a Pixvae y Río Grande.

Los resultados preliminares muestran que los deslizamientos se concentran principalmente en laderas con pendientes fuertes y muy fuertes.

¿Qué sigue en el monitoreo de las zonas afectadas?

Entre las próximas acciones del Instituto de Geociencias está la verificación en campo de los deslizamientos identificados mediante imágenes satelitales y la evaluación de las laderas que permanecen inestables.

También continuará el procesamiento de nuevas imágenes para completar el análisis de sectores que estuvieron cubiertos por nubes durante las observaciones anteriores.

Otra de las prioridades será el seguimiento de las cuencas hidrográficas con mayor concentración de deslizamientos, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Esta vigilancia es importante debido a que los cauces de estos ríos y quebradas podrían transportar grandes cantidades de sedimentos.

El IGC-UP reiteró que el mapeo presentado es preliminar y que sus resultados seguirán actualizándose conforme avancen las labores de interpretación y verificación en campo.

Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades instan a los residentes de las zonas afectadas a mantenerse informados mediante los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Sinaproc para prevenir situaciones de riesgo.