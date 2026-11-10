Sinaproc celebrará su 44º aniversario con una misa en Tonosí, una de las zonas afectadas por el terremoto

La actividad religiosa se realizará el próximo 15 de noviembre en Tonosí. Omar Smith explicó que la elección del distrito responde a las afectaciones ocasionadas por el terremoto y a la necesidad de mantener la atención sobre las zonas impactadas.

La Villa, Los Santos/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) conmemorará su 44.º aniversario el próximo 15 de noviembre con una misa en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, una de las áreas afectadas por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

El director de la entidad, Omar Smith, explicó que la elección de este distrito está relacionada con las consecuencias del sismo y con la importancia de mantener la atención sobre las comunidades impactadas.

Smith también señaló que las labores de vigilancia y prevención no deben concentrarse únicamente en la región de Azuero, sino extenderse a otras provincias, entre ellas Veraguas y Coclé. Al referirse a la trayectoria de la institución, recordó que durante sus 44 años de funcionamiento Sinaproc ha participado en operaciones de rescate y atención de emergencias ante distintos tipos de situaciones, con el propósito de proteger vidas.

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Tonosí fue una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.5, registrado en octubre, cuyo epicentro se ubicó a 39 kilómetros al oeste de ese distrito. El sismo provocó daños en viviendas e infraestructuras, además de afectar comercios y hoteles, con repercusiones en el empleo y el sustento de las familias que dependen de la actividad turística.

Las declaraciones de Smith se dieron en el marco de la conmemoración, este 10 de noviembre, de los 205 años del Primer Grito de Independencia de Panamá de España, en la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos, en medio de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre.

Los actos protocolares se desarrollaron en el parque Rufino Alfaro e incluyeron la izada del pabellón nacional, la interpretación del Himno Nacional y del Himno Santeño, así como un homenaje a los próceres en el parque Simón Bolívar.

Con información de Eduardo Javier Vega