Bocas del Toro registra el nacimiento de 32 crías de búfalo tras programa de mejoramiento genético

El programa del MIDA reportó 32 nacimientos producto de inseminaciones artificiales previas. Además, otras 59 búfalas fueron sometidas a un proceso de sincronización reproductiva para prepararlas para una nueva jornada de inseminación.

Bocas del Toro/Un total de 32 crías de búfalo nacieron en la provincia de Bocas del Toro como resultado de inseminaciones artificiales realizadas previamente, en el marco del programa de mejoramiento genético que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Los nacimientos fueron registrados por la Regional del MIDA en Bocas del Toro y la Dirección Nacional de Ganadería, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la calidad genética de los hatos bufalinos de la región.

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Como parte de la continuidad del programa, se realizó una nueva jornada de sincronización reproductiva en 59 búfalas, con el objetivo de prepararlas para el proceso de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF).

La iniciativa contempla el uso de semen de la raza mediterránea, importado de Italia, para mejorar el potencial productivo y reproductivo de los animales.