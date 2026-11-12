Caja de Seguro Social: renueva el sistema hidroneumático de la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez

Se renueva el sistema de agua de la Policlínica de Santiago para mejorar la presión, optimizar el consumo energético y garantizar la atención médica.

Santiago, Veraguas/La Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez de Santiago cuenta con un nuevo sistema hidroneumático para mejorar el suministro y la distribución de agua potable en sus instalaciones, luego de que el equipo anterior superara los 27 años de funcionamiento y presentara un deterioro considerable.

La modernización busca garantizar el abastecimiento de agua en las distintas áreas de atención médica, entre ellas consultorios, salas de procedimientos, servicios sanitarios, espacios de limpieza y unidades especializadas.

El director médico de la instalación, Dr. Mauricio Campos, explicó que contar con un suministro confiable de agua es fundamental para mantener el funcionamiento de los servicios que ofrece esta unidad de salud.

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Por su parte, la encargada de mantenimiento, la ingeniera Yekcely Jorge, indicó que el antiguo sistema presentaba fallas que ocasionaban dificultades en diferentes áreas de atención, por lo que fue necesaria su renovación.

Los trabajos incluyeron la instalación de dos nuevas bombas de 15 caballos de fuerza (HP), cada una con capacidad para suministrar 200 galones por minuto, además de un tanque de presión de 120 galones.

El nuevo equipo también incorpora tecnología automatizada mediante variadores de frecuencia, que regulan el funcionamiento de las bombas según la demanda de agua y permiten alternar su operación para optimizar el rendimiento.

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Entre las mejoras se encuentran una presión más estable en la red de distribución, menor consumo de energía y una reducción de los arranques y paradas bruscas de los equipos.

Según explicó Jorge, estos cambios también disminuyen el desgaste mecánico de las bombas y ayudan a prevenir daños e interrupciones que puedan afectar la prestación de los servicios médicos en la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez.