Universidad de Panamá pide solución para las instalaciones deterioradas del CRU de Colón

Durante el encuentro, las autoridades universitarias expusieron las condiciones actuales de las estructuras, que debieron ser sometidas a una renovación total, pero cuyos trabajos quedaron inconclusos.

La construcción del Centro Regional Universitario de Colón, que debía entregarse en julio de 2019, permanece abandonada y con sus estructuras deterioradas. Ante esta situación, el Gobierno y la Universidad de Panamá evalúan alternativas para retomar el proyecto, mientras la Contraloría realiza una auditoría sobre la obra.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, recibió a una comitiva de la Universidad de Panamá (UP), encabezada por el rector, José Emilio Moreno Ramos, para analizar alternativas que permitan reactivar el proyecto a la brevedad.

Durante el encuentro, las autoridades universitarias expusieron las condiciones actuales de las estructuras, que debieron ser sometidas a una renovación total, pero cuyos trabajos quedaron inconclusos.

Orillac manifestó el interés del gobierno del presidente José Raúl Mulino de retomar cuanto antes esta construcción, como parte de los esfuerzos por rescatar obras que permanecen paralizadas y que son importantes para la población.

Para avanzar en una solución, el ministro adelantó que coordinará con el contralor general de la República, Anel Flores, los pasos a seguir, tomando como referencia una auditoría que actualmente desarrolla la Contraloría.

El objetivo es determinar las acciones necesarias para atender la situación y buscar una salida que permita recuperar las instalaciones universitarias.