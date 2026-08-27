Cámaras captan hurto en una residencia de Costa Marina, en Veraguas

No solo las residencias están siendo blanco de los delincuentes en la provincia de Veraguas. Esta misma semana, cámaras de videovigilancia captaron cómo una persona le arrebató a otra una billetera con 8 mil dólares.

Veraguas./Las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia de una residencia en la barriada Costa Marina, ubicada en San Antonio de Atalaya, provincia de Veraguas, muestran cómo una persona ingresa a través de una ventana y comete el ilícito.

La gobernadora de la provincia de Veraguas, Hidelmarta Riera, habló sobre la preocupación que existe por los hurtos y robos. Hace apenas dos días, residentes de las barriadas Costa Marina y Villa Marina anunciaron la creación de un comité para abordar, entre otros asuntos, la falta de luminarias y la inseguridad. Fue precisamente en ese sector donde se cometió el ilícito.

Aquí tenemos que incluirnos todos, es un tema de toda la provincia, es un tema nacional, pero en el caso nuestro aquí en la provincia tenemos que ver con nuestros representantes, con nuestros alcaldes para ver qué vamos a hacer con estos pequeños robos que tenemos, que son pequeños pero son muchos, tenemos que evitarlos”, dijo Riera.

Marco Bonilla, vocero de la comunidad de Villa Marina, indicó que reclaman “carreteras, áreas verdes, espacios públicos que están abandonados, luminarias, seguridad, todo eso reclamamos en Villa Marina y así también le hago un anuncio a todos que hoy día nace un movimiento por Villa Marina, el Comité por Mejoras Comunitarias para Villa y Costa Marina”.

No solo las residencias están siendo blanco de los delincuentes en la provincia de Veraguas. Esta misma semana, cámaras de videovigilancia captaron cómo una persona le arrebató a otra una billetera con 8 mil dólares. En este caso, el presunto responsable fue capturado en la provincia de Veraguas.

Con información de Ney Castillo.