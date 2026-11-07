Carreteras de Boquete presentan alto riesgo de derrumbes; MOP anuncia trabajos urgentes

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizará trabajos urgentes de rehabilitación en varios tramos de carreteras del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, donde se han identificado puntos críticos por deslizamientos de tierra, derrumbes y posibles hundimientos que representan un riesgo para conductores, productores y turistas.

El director regional del MOP en Chiriquí, Marco Di Bilio, informó que las áreas afectadas ya habían sido evaluadas por personal técnico de la institución y que se contaba con un informe sobre las intervenciones necesarias para recuperar las vías.

La situación fue puesta en conocimiento del presidente José Raúl Mulino, quien, luego de una gira por la zona, determinó destinar con carácter urgente los recursos económicos necesarios para ejecutar los trabajos.

¿Cuáles son las carreteras afectadas en Boquete?

Di Bilio explicó que los puntos críticos se encuentran principalmente en las vías que comunican comunidades productoras y destinos turísticos del distrito. Entre los sectores que requieren intervención mencionó Alto Jaramillo, Jaramillo Centro, Jaramillo Abajo y áreas de Palmira, donde las condiciones de las carreteras podrían complicar la circulación vehicular.

La rehabilitación de estas rutas busca evitar interrupciones en el transporte de productos agrícolas y dificultades de acceso para los visitantes que se desplazan hacia esta región turística de Chiriquí.

Otro de los puntos que requiere atención se encuentra en las inmediaciones de la quebrada La Zumbona, donde las fuertes crecidas del afluente provocaron deslaves en algunas laderas. Las lluvias registradas durante los meses anteriores aceleraron el deterioro de varios tramos de carretera que ya presentaban condiciones de vulnerabilidad.

Esta situación incrementó el riesgo de nuevos deslizamientos y hundimientos, especialmente en sectores donde la estabilidad del terreno se ha visto comprometida.

El funcionario advirtió que las afectaciones requieren una intervención oportuna para prevenir complicaciones mayores en las vías utilizadas diariamente por residentes, transportistas y productores.

Luego de conocer los informes técnicos y recorrer la zona, el presidente Mulino determinó asignar los fondos necesarios para atender los puntos críticos. La medida busca acelerar las intervenciones en las carreteras que presentan mayor riesgo y garantizar la conectividad de las comunidades.

Sin embargo, no se ha precisado el monto de la inversión, la fecha de inicio de los trabajos ni el plazo estimado para su ejecución. Las autoridades consideran prioritario intervenir estos sectores para reducir el riesgo de interrupciones en la circulación y evitar mayores afectaciones a las actividades agrícolas y turísticas del distrito de Boquete.

**Con información de Demetrio Ábrego**