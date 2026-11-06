Changuinola sustituye desfile del 10 de noviembre por colecta para familias de provincias centrales

Changuinola, Bocas del Toro./El tradicional desfile folclórico del 10 de noviembre en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, fue suspendido y, en su lugar, se realizará una jornada de recolección de donaciones en la Plaza de la Bandera, para apoyar a familias de las provincias centrales.

Flor Busto, organizadora del desfile, invitó a la comunidad a colaborar con frazadas, alimentos secos y productos lácteos, especialmente para atender las necesidades de los niños.

Para esta ocasión, pues, hacemos un llamado a todos los changuinoleños y todas las personas de buen corazón que se acerquen y lleven sus donaciones”, expresó.

La iniciativa busca reunir artículos necesarios para las familias que requieren asistencia y convertir la fecha patria en una jornada de solidaridad.

“Necesitamos frazadas, alimentos secos y productos lácteos porque hay muchos niños, pues, que requieren alimentos”, manifestó Busto.

Con información de Luis Alberto Palacios.