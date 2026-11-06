CSS amplía plazo para el pago de cuotas obrero-patronales en las provincias afectadas por el terremoto

Empleadores de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas podrán pagar las cuotas de septiembre, octubre y noviembre de 2026 sin recargos adicionales, bajo un calendario especial de prórrogas.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una extensión del plazo para el pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2026, dirigida a empleadores de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, provincias afectadas por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones patronales ante las dificultades generadas por el evento sísmico, mediante un calendario especial que contempla nuevas fechas para la facturación y el pago de las cuotas.

De acuerdo con la disposición, los empleadores beneficiados tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para cancelar las cuotas correspondientes a septiembre y octubre, mientras que el pago de noviembre podrá realizarse hasta el 31 de enero de 2027.

El calendario establecido por la institución también contempla las siguientes fechas para la facturación:

Septiembre: prórroga de facturación hasta el 15 de noviembre de 2026 y pago hasta el 31 de diciembre de 2026.

prórroga de facturación hasta el 15 de noviembre de 2026 y pago hasta el 31 de diciembre de 2026. Octubre: prórroga de facturación hasta el 15 de diciembre de 2026 y pago hasta el 31 de diciembre de 2026.

prórroga de facturación hasta el 15 de diciembre de 2026 y pago hasta el 31 de diciembre de 2026. Noviembre: prórroga de facturación hasta el 15 de enero de 2027 y pago hasta el 31 de enero de 2027.

La CSS indicó que los empleadores incluidos en esta disposición podrán regularizar sus cuotas obrero-patronales dentro de los períodos establecidos, sin recargos adicionales, conforme a las condiciones aprobadas.

Con esta decisión, la entidad busca brindar apoyo al sector empleador de las provincias afectadas por el movimiento sísmico, facilitar la continuidad de las actividades económicas y contribuir a la protección de los trabajadores y sus familias.

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