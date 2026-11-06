Panamá vs Puerto Rico - Mundial de Béisbol U23| Alineación confirmada de los canaleros para el juego que se transmite por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Panamá abre su participación jugando ante Puerto Rico esta tarde desde las 3:30 p.m. en su primer partido del Campeonato Mundial de Béisbol U23 de WBSC que se celebrará en tres estadios de Nicaragua, con 12 naciones y el mejor talento de la categoría.

El partido lo abre el lanzador derecho chiricano Andrés Silvera que fuera firmado por los Piratas de Pittsburgh y se convirtió en agente libre este invierno, tras terminar su etapa laboral con los Bucaneros.

Para el compromiso de esta tarde a jugarse en el estadio Soberanía de la capital pinolera, Panamá utilizará los servicios del receptor profesional Eduardo Tait de los Mellizos de Minnesota y del campo corto Ryan Burrowes de las Medias Blancas de Chicago, ambos prospectos del sistema de ligas menores.

El partido será transmido por la señal de TVMAX en todo el territorio panameño, según confirmó el narrador de esta estación, David Salayandía.

Te puede interesar: Mundial de Béisbol U23| Panamá viaja a Nicaragua para competir en el torneo

Este es el Line Up presentado para el día de hoy:

Marcelino Alonso: CF. Luis Sánchez: 3B Ryan Burrowes: SS Eduardo Tait: C Juan Diego Alonso: RF Carlos González: DH Mauricio Pierre: LF Edwin Hidalgo: 1B Héctor Rayo: 2B

Lanzador abridor: Andrés SilveraI

Información de Fedebeis