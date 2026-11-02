Mundial de Béisbol U-23 de la WBSC 2026 | Todo lo que debes saber antes del inicio de esta copa

Panamá/El béisbol internacional regresará a Nicaragua con la celebración de la VI Copa Mundial de Béisbol Sub-23 de la WBSC 2026, que se desarrollará del 6 al 15 de noviembre.

El certamen marcará el regreso de una Copa Mundial de Béisbol a territorio nicaragüense después de más de tres décadas, desde la última ocasión en 1994.

La competencia contará con la participación de 12 selecciones nacionales, distribuidas en dos grupos, que buscarán avanzar a la Súper Ronda y mantenerse en carrera por las medallas.

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Tres ciudades y escenarios mundialistas

El campeonato tendrá como sedes las ciudades de Managua, Masaya y León, que recibirán los encuentros en tres estadios acondicionados para la competencia internacional.

El Estadio Nacional Soberanía, en Managua, será el escenario principal del torneo. Con capacidad para 15,000 espectadores y especificaciones de Grandes Ligas, albergará la gran final y el partido por la medalla de bronce.

En Masaya, los encuentros se disputarán en el Estadio Roberto Clemente, inaugurado en noviembre de 2023 y con capacidad para 4,024 aficionados. El recinto lleva el nombre de la leyenda puertorriqueña del béisbol.

Por su parte, León recibirá partidos en el Estadio Rigoberto López Pérez, inaugurado en septiembre de 2024 y con capacidad para 6,731 espectadores, una instalación diseñada bajo lineamientos de las Grandes Ligas de Béisbol.

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Panamá comparte el Grupo A

Las 12 selecciones participantes estarán divididas en dos sectores:

Grupo A: Australia, Chequia, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Chinese Taipei.

Grupo B: Cuba, Gran Bretaña, Japón, Corea, Sudáfrica y Venezuela.

La selección de Panamá tendrá como rivales en la primera fase a cinco equipos con los que buscará conseguir uno de los tres cupos disponibles para la siguiente ronda.

Entre los nombres a seguir en el conjunto panameño destaca el receptor Eduardo Tait, prospecto de los Minnesota Twins, quien figura como uno de los talentos del equipo nacional para esta cita mundialista.

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Así se jugará el Mundial Sub-23

El sistema de competencia contempla tres etapas. La Ronda de Apertura, programada del 6 al 10 de noviembre, tendrá como escenario los enfrentamientos entre los integrantes de cada grupo, con seis partidos diarios.

Posteriormente, del 12 al 14 de noviembre, se disputará la Súper Ronda. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a esta instancia para competir por las medallas, mientras que las seis selecciones restantes jugarán la ronda de posicionamiento, que definirá los puestos del séptimo al duodécimo.

La jornada decisiva será el 15 de noviembre, cuando se disputarán los partidos por las medallas, incluida la final del campeonato en el Estadio Nacional Soberanía de Managua.

Japón defenderá su bicampeonato

La selección de Japón llegará a Nicaragua con la misión de defender su condición de campeona mundial. Los asiáticos conquistaron las dos últimas ediciones del torneo: en 2022, cuando superaron a Chinese Taipei, y en 2024, al imponerse a Puerto Rico.

Con tres sedes, 12 selecciones y diez días de competencia, Nicaragua se prepara para recibir nuevamente una cita mundialista de béisbol, en un torneo que también representa una nueva oportunidad para que Panamá mida su nivel frente a las principales selecciones de la categoría Sub-23.

Con información de WBSC.