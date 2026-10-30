Pandeportes inspecciona cuatro estadios afectados por el terremoto antes del Béisbol Juvenil

El director de Pandeportes informó que se coordinan evaluaciones con Sinaproc y el Cuerpo de Bomberos para determinar las condiciones de los coliseos.

Panamá/El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) mantiene un proceso de evaluación de los estadios de béisbol que registraron afectaciones tras el terremoto del pasado 9 de octubre, con miras al inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, programado para el próximo 2 de enero.

El director general de Pandeportes explicó que ya se han establecido coordinaciones con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Cuerpo de Bomberos, instituciones que tendrán un papel fundamental en las inspecciones y en la determinación de las condiciones de seguridad de los escenarios deportivos.

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De acuerdo con el funcionario, las afectaciones se concentran en cuatro estadios ubicados en las provincias impactadas por el movimiento sísmico: el Omar Torrijos, en Santiago de Veraguas; el Claudio Nieto, en Herrera; el Ramón Cantera, en Aguadulce, provincia de Coclé; y el Flaco Bala Hernández, en Los Santos.

El director señaló que los demás estadios del país se encuentran en buenas condiciones estructurales, mientras que los equipos técnicos de Pandeportes realizan los levantamientos correspondientes en las instalaciones afectadas.

Como parte del procedimiento, Sinaproc y Bomberos solicitaron informes preliminares. Una vez recibidos, se coordinarán nuevas visitas para que ambas instituciones emitan sus dictámenes finales.

Las recomendaciones determinarán las medidas que deberán aplicarse en cada escenario. Entre las posibilidades que se analizan están la reducción del aforo, la clausura de determinadas áreas y la instalación de baños portátiles o carpas que puedan funcionar como camerinos, dependiendo de las condiciones de cada estadio.

El director también advirtió que las fallas estructurales identificadas deben evaluarse tomando en cuenta la próxima temporada lluviosa, ya que podrían generar dificultades en las áreas internas de los coliseos.

Pandeportes estima que en las próximas dos semanas podría tener un panorama más claro sobre la situación. Además, tiene previsto reunirse con la Federación Panameña de Béisbol para abordar los siguientes pasos de cara al campeonato.

El funcionario destacó la importancia de que el béisbol nacional pueda retomar sus actividades con normalidad, pero recalcó que la prioridad será garantizar la seguridad de los aficionados y de todas las personas que asistan a los estadios.

La decisión final se tomará en coordinación con Sinaproc y Bomberos, una vez concluyan las inspecciones y se conozcan los informes técnicos.