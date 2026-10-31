Mundial de béisbol U23 | Fedebeis entrega el pabellón nacional y uniformes a la Selección de Panamá

La novena panameña recibió la bandera nacional y su indumentaria oficial para afrontar el Campeonato Mundial de Béisbol U23 2026, que se disputará del 6 al 15 de noviembre en Nicaragua y podrá ser visto por TVMAX.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) realizó este sábado, al mediodía, el acto oficial de entrega del pabellón nacional y los uniformes deportivos a los integrantes de la Selección de Panamá U23, que representará al país en el próximo Campeonato Mundial de Béisbol U23 2026.

La ceremonia marca el inicio de la recta final de preparación del equipo panameño, que tendrá el compromiso de defender los colores nacionales en una de las principales citas internacionales de esta categoría. La entrega de la bandera y la indumentaria representa también el respaldo y el orgullo de representar a Panamá en el escenario mundial.

En el torneo, que se celebrará del 6 al 15 de noviembre, Panamá competirá en el Grupo A, donde tendrá como rivales a Puerto Rico, Nicaragua, China Taipéi, República Checa y Australia.

Por su parte, el Grupo B estará conformado por Japón, Corea del Sur, Cuba, Venezuela, Gran Bretaña y Sudáfrica.

El debut de la novena panameña está programado para el viernes 6 de noviembre, cuando se mida a Puerto Rico a las 2:00 p.m. (hora de Panamá), en el Estadio Nacional Soberanía, ubicado en Managua, Nicaragua.

Con el pabellón nacional como símbolo de unidad y compromiso, Panamá se prepara para afrontar el desafío mundialista con la misión de representar dignamente al béisbol panameño y dejar en alto el nombre del país.

Con información de Fedebeis.