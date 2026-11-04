Mundial de Béisbol U23| Panamá viaja a Nicaragua para competir en el torneo

Panamá vs Puerto Rico. Sintoniza el primer juego de los canaleros en el Mundial U23 el viernes 6 de noviembre a las 3:30 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Selección Nacional U23 de Panamá llegó a Managua, Nicaragua, esta tarde pensando en grande y soñando con obtener una medalla en el próximo Campeonato Mundial de Béisbol que se jugará en tres estadios, dos grupos y 12 aspirantes a la corona.

El mentor criollo Aníbal Reluz dijo al momento de la salida de tierras canaleras que "estamos preparados para cosas grandes, hemos entrenado duro para eso y tenemos como meta lograr una medalla".

Reluz clasificó a la selección U23 tras ganar la medalla de oro en el último Premundial de la categoría que se jugó en Panamá Oeste. "Nuestra fortaleza es la unión, somos un grupo muy unido y vamos a salir a conquistar el mundial, tenemos equipo para hacerlo", dijo.

Tras poco más de una hora de vieje el equipo aterrizó en vuelo comercial en el terminal aéreo de Managua, Nicaragua, y luego fue llevado en un transporte colectivo al Hotel Hilton, sede de las delegaciones que estarán compitiendo.

Panamá debuta este viernes 6 de noviembre ante el equipo de Puerto Rico, para el cual ha sido asignado el lanzador derecho chiricano Andrés Silvera.

Información de Fedebeis

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